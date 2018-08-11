КНДР и США не договорились о денуклеаризации

Пхеньян настаивает, что начнет разоружение только после отмены американских санкций и подписания мирного договора.

Предложения США по ядерному разоружению были отклонены властями КНДР, сообщает Росбалт со ссылкой на телекомпанию CNN.

Отмечается, что речь идет о конкретных и регулярных предложениях «приступить и провести до финальной точки полностью поддающуюся заверению денуклеаризацию».

КНДР в конфиденциальном порядке назвала «гангстерскими» все предложения, в том числе касательно выработки точного временного графика данного процесса.

Пхеньян настаивает, что начнет разоружение только после отмены американских санкций и подписания мирного договора.

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