КНДР и США не договорились о денуклеаризации
Пхеньян настаивает, что начнет разоружение только после отмены американских санкций и подписания мирного договора.
Фото : rosbalt.ru11 августа 2018, 08:23
Предложения США по ядерному разоружению были отклонены властями КНДР, сообщает Росбалт со ссылкой на телекомпанию CNN.
Отмечается, что речь идет о конкретных и регулярных предложениях «приступить и провести до финальной точки полностью поддающуюся заверению денуклеаризацию».
КНДР в конфиденциальном порядке назвала «гангстерскими» все предложения, в том числе касательно выработки точного временного графика данного процесса.
Пхеньян настаивает, что начнет разоружение только после отмены американских санкций и подписания мирного договора.
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