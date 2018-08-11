Тенге ослаб до 361 за доллар

Покупка в казахстанских обменниках - 358,50, продажа - 361 тенге за доллар США.

В субботу, 11 августа, казахстанская валюта ослабла до 361 тенге за доллар, передает Zakon.kz.

По последнему обновлению kurs.zakon.kz доллар торгуется в среднем по 360,50 тенге. Курс валют Нацбанка РК на 11 августа составляет 356,8 тенге за доллар.

Подорожание американской валюты, как и прежде, связано с продолжающимся ослаблением российского рубля. В свою очередь, валюта соседней страны падает из-за панических слухов о введении новых беспрецедентных антироссийских санкций со стороны США.

В Казахстане доллар начал стремительно укрепляться с начала мая 2018 года.

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