В Казахстане сохранится жаркая погода

В большинстве регионов ожидается высокая температура воздуха, сохраняется пожарная опасность.

В субботу, 11 августа, в большинстве регионов Казахстана сохранится жаркая погода, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди, на севере в отдельных районах сильные, с грозами, шквалом и порывистым ветром. На севере ночью и утром местами ожидается туман, на юге местами - пыльные бури.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с, ночью и утром туман, днем возможен град. В Туркестанской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с. В Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-25 м/с, возможен град. В Костанайской области местами усилится ветер 15-25 м/с, в Актюбинской, днем в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях – 15-20 м/с. В Алматинской области днем местами ожидается ветер 17-22 м/с с пыльной бурей. В Жамбылской области днем местами – град, ветер 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидаются ночью и утром шквал, утром и днем ветер 15-20 м/с.

В Алматинской, местами в Восточно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы: +33, преимущественно облачно.

Погода в Астане: +21, частично облачно.

Полный прогноз погоды на 11 августа.

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