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Аршавин покинет Казахстан после завершения карьеры

Питер one love - Андрея Сергеевича тянет на родину.

Фото : с сайта prosports.kz11 августа 2018, 09:43

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин не останется в Казахстане после завершения карьеры, несмотря на комфортное проживание в стране.

«Казахстан меня принял очень тепло, поэтому мне здесь комфортно жить. Коллектив у нас хороший – с ребятами никаких проблем. С первого дня я себя здесь чувствую нормально. Все остальное надо спросить у ребят: как они находили мое присутствие здесь», - делится футболист.

«Какую машину клуб дал, на той езжу. Мне здесь удивлять особо некого. В моем возрасте – тем более. Всем, чем мог, я удивлял раньше. Но я не останусь здесь после завершения карьеры. Питер one love? Да», – сказал Аршавин в интервью Prosports.kz.

Напомним, российский футболист Аршавин перешел в алматинский футбольный клуб «Кайрат» в 2016 году. В чемпионате Казахстана-2018 Андрей провел 21 матч и забил 8 мячей.


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