Из Грузии в Казахстан экстрадировали иорданца за торговлю людьми
Мужчина в Караганде организовал вербовку девушек.
11 августа сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана экстрадировали из Грузии для привлечения к уголовной ответственности гражданина Иордании Амера Саламеха. Мужчина был объявлен в розыск департаментом внутренних дел Карагандинской области по подозрению в торговле людьми, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Согласно материалам дела, Саламех подозревается в том, что в 2016 году в Караганде организовал вербовку девушек для использования их в качестве наркокурьеров за пределами Республики Казахстан.
После совершения преступления подозреваемый скрылся от органов уголовного преследования, в связи с чем и был объявлен в международный розыск.
В настоящее время Саламех водворен в следственный изолятор города Астаны.
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