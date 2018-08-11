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Из Грузии в Казахстан экстрадировали иорданца за торговлю людьми

Мужчина в Караганде организовал вербовку девушек.

Фото : из открытых источников11 августа 2018, 10:19

11 августа сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана экстрадировали из Грузии для привлечения к уголовной ответственности гражданина Иордании Амера Саламеха. Мужчина был объявлен в розыск департаментом внутренних дел Карагандинской области по подозрению в торговле людьми, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Согласно материалам дела, Саламех подозревается в том, что в 2016 году в Караганде организовал вербовку девушек для использования их в качестве наркокурьеров за пределами Республики Казахстан.

После совершения преступления подозреваемый скрылся от органов уголовного преследования, в связи с чем и был объявлен в международный розыск.

В настоящее время Саламех водворен в следственный изолятор города Астаны.


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