Десятка культовых картин про жестоких социопатов

Самые яркие примеры социопатии - в ставших культовыми кинокартинах.

Что творится в их головах? Почему они так жестоки и безжалостны? Не то чтобы всем интересно узнать, почему социопаты такие, просто оторваться от фильмов про них совершенно невозможно. Так что вот вам подборка лучших, и не покупайте попкорн — будет не до еды.

«Заводной апельсин», 1971

Один из самых знаменитых фильмов в истории кинематографа, снятый по культовому роману Энтони Берджесса. Харизматичный подросток Алекс проповедует принцип «ультранасилия» и развлекается убийствами и изнасилованиями. Вот только справедливое наказание за преступления оказывается для Алекса невыносимым, и он соглашается на эксперимент: врачи формируют у него условный рефлекс — острый приступ нестерпимой тошноты, который начнется, как только Алексу захочется кого-то избить или заняться сексом. Алекса выпускают на свободу, и его жертвы знают об этом. Как и о том, каким образом можно заставить Алекса испытывать нечеловеческие муки…

«Пролетая над гнездом кукушки», 1975

Еще одна экранизация — на этот раз всемирно известного романа Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом». Сюжет тебе наверняка известен, но картину определенно стоит пересмотреть, чтобы увидеть, как бывает, когда социопат — женщина. И когда в ее руках находится абсолютная, безграничная власть.

«Мизери», 1990

Блестящая экранизация одноименного романа мастера ужасов Стивена Кинга. Писатель Пол Шелдон попадает в метель, и его машину сносит с дороги. К счастью для героя, его находит женщина по имени Энни, которая к тому же оказывается медсестрой и может вылечить покалеченного Пола.

А еще Энни оказывается его «поклонницей номер один», и она счастлива узнать, что прочтет рукопись нового романа первой. Вот только Пол не мог предугадать, как Энни не понравится финал романа и что за этим последует…

«Хороший сын», 1993

Жестокости юного Генри, героя Маколея Калкина, нет никакого объяснения. Мальчик играет в «ненормальные» игры, убивая животных и подвергая опасности своих родных. Когда к семье приезжает погостить кузен Марк, он понимает, что у его двоюродного брата психические отклонения, но никто из взрослых его не слушает…

«Прирожденные убийцы», 1994

Меллори и Микки очень любят друг друга, а еще они очень любят легендарную парочку Бонни и Клайда. А потому подражают им, колеся по одноэтажной Америке и убивая всех, кому не повезло попасться им на пути. Конечно, их поймают и посадят. И вот тут начнется самое интересное…

«Бойцовский клуб», 1999

Если описать фильм кратко, то будет примерно так: умирающий от скуки клерк и мыловар-нонконформист основывают бойцовский клуб, разрушительный потенциал которого быстро обретает ужасающий размах. Если описать фильм честно, то это одна из тех картин, после которой ты никогда не станешь прежней. Даже если посмотришь ее не в первый раз.

«Прерванная жизнь», 1999

Фильм, основанный на реальных событиях. 18-летней Сюзанне Кейсен после попытки суицида поставили диагноз «пограничное состояние» и поместили в закрытое психиатрическое учреждение. Там она подружилась с Лисой — девушкой, склонной к немотивированной агрессии и социопатии. Это знакомство заставило Сюзанну пересмотреть свое отношение к жизни.

«Что-то не так с Кевином», 2011

Великолепная Тильда Суинтон в роли матери Кевина, с которым, кажется, что-то и впрямь было не так с самого начала: он всегда много плакал, поздно начал говорить и очень сильно отличался от младшей сестры, которая развивалась нормально. Один лишь отец Кевина всегда был на стороне мальчика. И, когда Кевин увлекся легендой о Робине Гуде, даже подарил ему лук. Из которого Кевин застрелил и самого отца, и сестру, и учителей, и половину своих одноклассников. Так что же с ним было не так?

«Американский психопат», 2000

Благовоспитанный гражданин, серьезный бизнесмен, молодой яппи и просто красавчик в исполнении Кристиана Бейла днем ведет абсолютно правильную и здоровую жизнь. А ночью превращается в хищника. И быстрая смерть жертв его совсем не устраивает.

«Исчезнувшая», 2014

Накануне пятилетнего юбилея свадьбы бесследно исчезает молодая жена… Остались следы борьбы в доме, кровь, которую явно пытались стереть, и цепочка «ключей» в игре под названием «Охота за сокровищами» — красивая, умная и невероятно изобретательная жена ежегодно устраивала ее для своего мужа. И похоже, что эти «ключи», размещенные ею тут и там странные записки и не менее странные безделушки, дают шанс пролить свет на судьбу исчезнувшей. Вот только не придется ли «охотнику» в процессе поиска раскрыть миру и пару-тройку собственных малосимпатичных тайн?

Источник: Космо

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