Общественный совет города Алматы сделал заявление

Общественный совет отмечает, что состоявшийся диалог является убедительным свидетельством действенного сотрудничества институтов гражданского общества и государственных органов.

В пятницу, 10 августа, состоялось заседание городского Общественного совета с участием акима Алматы Бауыржана Байбек, заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК Алексея Калайчиди, прокурора города Алматы Берика Жуйриктаева и начальника ДВД Серика Кудебаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Ранее Общественный совет направил в Администрацию Президента РК предложения по реформе МВД. Сегодня состоялось обсуждение этой важной темы.

В ходе встречи Заведующий отделом Администрации Президента А.Калайчиди рассказал о промежуточных результатах проводимой работы по модернизации правоохранительной системы.

Так, по поручению Главы государства 30 мая т.г. на заседании Совета Безопасности РК сформированы 3 рабочие группы по соответствующим направлениям реформирования правоохранительной системы.

Рекомендации Общественного совета, такие как увеличение количества операторов службы 102, обеспечение открытости полиции, подворовое патрулирование, внедрение цифровых технологий в работу полиции и другие, приняты в реализацию.

Самым серьёзным образом анализируются функции МВД. По ряду из них есть четкие подходы, контуры будущих решений.

Кроме того, в фокусе рабочих групп находится ещё более широкий круг вопросов: профессиональная подготовка, оптимизация штатной численности, разаттестация сотрудников полиции, развитие пенитенциарной системы.

Рабочими группами проводится большая аналитическая работа, изучается передовой международный опыт, включая опыт Грузии, США, Великобритании и других стран.

На заседании также выступил начальник ДВД Серик Кудебаев, который доложил о мерах по снижению преступности и повышению доверия населения к работе городской полиции.

В завершении Андрей Калайчиди поблагодарил Общественный совет за внесённые предложения по реформе МВД и подчеркнул, что все рекомендации общественности тщательно изучаются с точки зрения их эффективной реализации.

Общественный совет отмечает, что состоявшийся диалог является убедительным свидетельством действенного сотрудничества институтов гражданского общества и государственных органов, примером практической реализации пятой институциональной реформы Елбасы «Транспарентное подотчетное государство».

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