«Давай зарежем нашего сына и съедим»: История голодомора в Казахстане

Ветеран труда рассказал шокирующую историю.

Ветеран труда из Толебийского района Туркестанской области Шырмалбек Оразбекулы рассказал шокирующую историю, которую он услышал от первых уст, когда однажды в 60-х годах прошлого века находился в гостях на празднике в Джизакской области Узбекской ССР, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на zamana.kz.

По словам аксакала, в 60-х годах прошлого века границы Казахской ССР несколько раз менялись. По приказу генсека Хрущева и при поддержке руководителя республики Юсупова три южноказахстанских района в Мырзачульской степи были переданы Узбекистану. Через восемь лет при непосредственном участии Д. Конаева земли были возвращены в состав республики.

«Я в те времена работал в Ленгерском «Казпотребсоюзе». Однажды нас всех собрали в Шымкенте и приказали сделать ревизию всех магазинов по области. Мы с моим коллегой Мажитом отправились в Жетысай», — пояснил Шырмалбек Оразбекулы.

Далее приводим его рассказ от первого лица.

«Когда наша командировка близилась к концу, руководитель района Халмет сделал нам предложение:

- Братья, вы, наверно, устали от работы. У моего близкого друга, который руководит Джизакской областью, намечается праздник. Предлагаю туда съездить, — сказал он.

Тот человек отмечал 80-летие своего отца и заодно сундет-той для внука.

- Там будет кокпар, байга, призовой фонд составляет от ста верблюдов, — завлекал нас Халмет.

И поехали мы втроем в Джизакскую область. Выехав спозаранку, до места добрались только к обеду. Как почетных гостей из Жетысая, нас разместили в казахской юрте. И взрослые, и молодежь обсуждали детали праздника.

Через некоторое время люди принесли угощение и попросили старших гостей произнести благословение. После того, как один пожилой человек произнес бата, мы принялись за еду.

Через некоторое время сидящий рядом джигит задал вопрос виновнику торжества: «Кария, вот, ваш сын проявил к вам уважение, в честь вашего 80-летия и инициации вашего внука закатил пышный той. О чем еще может мечтать человек?».

Старик немного задумался и произнес: «Эй, сынок, что ты такое говоришь?». Уставившись на джигита, он покачал головой.

«В этом призрачном мире никогда не жил человек без мечты. И у правителя, и у ученого, и у простого человека есть мечты. Ну раз ты спросил, то я расскажу о своей самой большой мечте, которая бередит мою душу».

Все замолкли. И старик начал свой рассказ.

«Я родом из далекого Аркалыка. В 30-х годах и нашу семью сжал в тисках голод. Мы слышали от людей, что если в Ташкенте работаешь, то не умрешь от голода.

Однажды я взял свою жену и единственного 3-летнего сына и отправился в путь.

Мы ночевали где придется. Шли сорок дней пешком. Ребенка по очереди несли за спиной. Продукты, взятые на дорогу, закончились. И от безысходности мы выкапывали корни трав и ели их. Наши тела опухли от недоедания.

Я почти обезумел от голода и усталости.

«Чем погибать всем сразу, давай зарежем нашего сына и съедим», — начал я уговаривать жену. «Если мы спасемся, то мы ведь еще молодые, даст Аллах, у нас будут еще дети», — сказал я.

Жена внезапно испугалась, вскочила на ноги, схватила ребенка, тесно прижала его к груди и вся в слезах убежала от меня.

Она бежала в неизвестном направлении. А я не спускал с нее глаз и плелся за ней. На третий день вдали показались поднимающие пыль всадники.

Жена, которая шла впереди, увидев их, сняла с головы платок и начала им махать. Путники, видимо, заметили ее, от группы отделились двое и поскакали к ней. Один из них слез с лошади.

Из последних сил волоча ноги, я добрался до них. Всадник на коне, не разбираясь, стеганул меня камчой, и я упал навзничь. Жена и мой 3-летний сын заплакали и кинулись ко мне, и упали на меня, чтобы защитить. В этот момент спешившийся человек крикнул всаднику: «Не видишь, что ли? Он и так доходяга. Ты зачем его ударил?».

Когда мы немного пришли в себя, нам дали размоченный в воде хлеб. Один из всадников посадил мою жену позади себя на коня, а другой усадил мальчика впереди себя, и все направились в сторону виднеющегося недалеко аула. А я поплелся за ними. Добравшись до аула, я упал без сил.

Пробыв в этом ауле некоторое время, мы отправились в Ташкент, устроились на работу к одному обеспеченному человеку и жили там. Жена родила еще одного сына и одну дочь, заболела и через три года умерла.

А я поднял на ноги троих детей, обучил их, воспитал, чтобы они были не хуже других и дожил до этого дня в здравии.

Моя горькая несбывшаяся мечта — я получил много радости от своих детей, но моя жена, испытавшая столько трудностей, спасшая от смерти сына, ушла, не увидев плоды своих усилий».

Старик закончил свой рассказ и опустил голову, чтобы не показать слезы, текущие из его глаз. Мы не знали, какими словами его можно утешить и как будто онемели.

...Можно ли избежать судьбы, братья? Пусть беда обойдет стороной наш народ! Да будет мир! Пусть наш народ будет сыт, а дастархан полон!», — написал в заключение Шырмалбек Оразбекулы из Толебийского района Туркестанской области.

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