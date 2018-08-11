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Комиссия дисквалифицировала казахстанского нокаутера из лагеря Головкина

Эта дисквалификация не связана с какими-либо нарушениями со стороны Ахмедова.

Фото : Sports.kz11 августа 2018, 12:03

Казахстанский боксер Али Ахмедов (11-0, 8 КО) отстранен Атлетической комиссией штата Калифорния от проведения боев до 12 августа, сообщает Sports.kz.

Эта дисквалификация не связана с какими-либо нарушениями со стороны Ахмедова — большинству боксеров комиссия того или иного штата/страны предоставляет время на полное восстановление — по медицинским показаниям. Как правило, для проигравшего бойца этот срок не меньше месяца (в зависимости от состояния здоровья/травм). Казахстанец же 9 августа нокаутировал в четвертом раунде американского боксера Хорхе Эскаланте (9-2-1, 6 КО) — комиссия посчитала, что Али для отдыха достаточно нескольких дней. Что касается Эскаланте, то он дисквалифицирован до 22 сентября.

Отметим, что Ахмедов тренируется под руководством Абеля Санчеса, а дела его ведет промоутер Том Леффлер — они же работают с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO Геннадием Головкиным.


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