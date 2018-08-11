Поезд с партией томатов из Хоргоса через порт Курык отправился в Италию

В рамках телемоста с участием Главы государства отправлен контейнерный поезд из Китая в направлении Италии с грузом в 82 контейнеров.

В Алматинской области на территории сухого порта специальной экономической зоны "Хоргос – Восточные ворота" прошла прямая трансляция телемоста с участием Главы государства, который дал старт отправке контейнерных поездов в направлении порта Курык, сообщает корреспондент BNews.kz.

Глава государства отметил, что презентуется многофункциональный портовый хаб – Курык. Порт является ключевым звеном Транскаспийского коридора. От Восточного порта Китая - Ляньюньган через Сухой порт "Хоргос - Восточные ворота" и сеть железнодорожных и автомобильных магистралей до Казахстанских портов Каспия сформирована современная логистическая инфраструктура и регулярный контейнерный сервис.

Сухой порт Хоргос Восточные ворота провел отправку регулярного контейнерного поезда в направлении порта Курык и далее по Транскаспийскому коридору в Европу.

По словам генерального директора KTZE-Khorgos Getaway Жаслана Хамзина, сухому порту исполнилось три года. За это время сделано многое. Инфраструктура полностью оснащена техникой, кранами, людскими ресурсами.

"На сегодня сухой порт принимает со стороны Китая шесть-семь контейнерных поездов ежедневно. За прошлый год мы обработали порядка 100 тыс. ДФЭ, которое перегружено на территорию сухого порта. В этом году в первом полугодии обработано порядка 65 тыс. ДФЭ. Планы – к концу года довести до 240 тыс. ДФЭ", - рассказал журналистам Хамзин.

Помимо перегруза на сухом порту осуществляются работы на складах временного хранения. Там имеется два СВХ, каждый по пять тыс. кв м.

"Работаем с клиентами, осуществляем перегруз в автофуры, после растормаживания груз уходит в направлении южных областей Казахстана и стран Центральной Азии. Также тесно работаем с головной компанией "КТЖ Экспресс" и ее дочерними структурными подразделениями, такими как "КТЖ Экспресс-коммерция", в части растормаживания грузов. Они, как уполномоченный экономический оператор, осуществляют расторможку грузов на территории нашего терминала", - сказал спикер.

Расположение сухого порта, так как он географически находится между границами Китая и Казахстана, позволяет осуществлять транспортно-логистическую деятельность в рамках казахстанской программы "Нурлы жол" и китайской программы "Один пояс, один путь".

"Может доставлять грузы с сухого порта в направлении России, Сибири, Урала, так и в страны Центральной Азии. Хороший объем идет до Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Германию, Польшу. К 2020 году у нас в планах довести объем до 500 тыс. ДФ. Данная логистическая цепочка является привлекательной для клиентов Китая, Кавказа, и Европы", - пояснил Жаслан Хамзин.

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