Военные строители Казахстана отметили свой профессиональный праздник

Всего за последние годы строителями построено 57 жилых домов и общежитий, которыми обеспечены свыше 3000 семей военнослужащих.

Сегодня перед военными строителями стоят важные задачи по развитию и содержанию военных городков, дорог и других объектов Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на МО РК.

За эти годы военными строителями построены десятки крупных объектов в 11-ти военных городках, путем капитального и текущего ремонта восстановлены 2773 здания и сооружения, что составляет 33% от общего количества основного фонда Вооруженных Сил. Только за период с 2012 по 2017 годы проведен капитальный ремонт дорожных покрытий в 28-ми военных городках, общей площадью 373 900 квадратных метров.

После капремонта функционируют военные аэродромы в городах Талдыкорган, Шымкент, завершено строительство объектов военного сектора аэродрома совместного базирования в Астане. Полным ходом идет капитальный ремонт инфраструктуры Балхашского аэродрома.

На сегодняшний день в Астане ускоренными темпами идет строительство спортивного комплекса, культурно-досугового центра и других очередных объектов Национального университета обороны.

Всего за последние годы строителями построено 57 жилых домов и общежитий, которыми обеспечены свыше 3000 семей военнослужащих. В настоящее время в городах Алматы, Актау и поселке Бейнеу полным ходом идет строительство еще восьми жилых домов для нужд военнослужащих.

Реализуя планы и задачи, утвержденные руководством Министерства обороны РК по развитию и содержанию инфраструктуры Вооруженных Сил РК, военные строители Главного управления расквартирования войск вносят значительный вклад в благосостояние страны.

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