Перспективы казахстанско-китайского сотрудничества в текстильной промышленности обсудили в Астане

В рамках встречи члены делегации текстильной промышленности начали переговоры по сотрудничеству в сфере хлопкового производства, обработки сырья, производства одежды, а также логистики.

Руководители более 30 крупнейших китайских компаний, входящих в Союз текстильной промышленности КНР, впервые посетили Астану с целью изучения инвестиционных возможностей Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства Казахстана.

В ходе встречи председатель правления Kazakh Invest Сапарбек Туякбаев подчеркнул, что в рамках совместной инвестиционной программы между Казахстаном и Китаем стартовала реализация крупных высокотехнологичных проектов в сфере биотехнологий, автомобильного кластера, ВИЭ и другие договоренности об этих проектах были достигнуты в ходе визита Н. А. Назарбаева в КНР в июне т. г.

«Текстильная промышленность – это перспективное направление, где есть большой потенциал для сотрудничества. К примеру, в Казахстане ежегодно собирается около 250 тысяч тонн хлопка. Из данного объема около трети перерабатывается, оставшаяся часть идет как сырье на экспорт. Между тем, у нас действует специальная экономическая зона “Оңтүстік”, которая находится в приграничном регионе с Узбекистаном – крупнейшим производителем хлопка. С учетом того, что по международным рейтингам инвестиционный климат в Казахстане является самым лучшим в Центрально-Азиатском регионе, можно развивать бизнес в РК и прорабатывать для дальнейшего экспорта», — отметил С. Туякбаев.

В свою очередь, глава СЭЗ «Оңтүстік» Медеу Дилдабаев рассказал китайским партнерам о льготных режимах для участников специальной экономической зоны.

Союз текстильной промышленности Китая является одной из ведущих федераций страны. Преобразованный из Министерства текстильной промышленности КНР, Союз имеет более чем 20-летнюю историю. Сейчас в рядах организации трудятся свыше 20 млн человек. Компании, входящие в Союз, экспортируют продукцию, составляющую 12% от общего экспортного объема всей текстильной промышленности Китая, при этом общий вклад в китайскую экономику оценивается в 3%.

В рамках встречи члены делегации текстильной промышленности начали переговоры по сотрудничеству в сфере хлопкового производства, обработки сырья, производства одежды, а также логистики.

«Это наш первый визит в Казахстан, и большинство членов нашей делегации очень заинтересованы начать взаимодействие с Вашей страной. Мы посетили Казахстан благодаря приглашению Kazakh Invest. И считаю, что провели очень успешную встречу, узнали об инвестиционном потенциале. Казахстан и Китай - это страны, имеющие общую границу, связанную общими горами, реками, поэтому уверен, что в данной области мы имеем огромные возможности и большой потенциал», — подчеркнул по итогам встречи руководитель китайской делегации, председатель Союза текстильной промышленности Китая Сун Жуйчжэ.

В свою очередь, заместитель генерального директора Представительства Китайской Международной Торговой Палаты в Республике Казахстан Гао Ци отметил, что «сегодняшняя встреча — это очень хорошее начало для сотрудничества между Китаем и Казахстаном в текстильной промышленности. Правительство создает очень хорошие условия для инвесторов. И поэтому после сегодняшних переговоров и обсуждений я думаю, что обязательно будет хороший результат».

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