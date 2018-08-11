ДЧС Алматы рассказал о селевой обстановке

По словам спасателей, у них все под контролем.

В связи со штормовым предупреждением РГП «Казгидромет» о возможных паводках в Алматинской области на 12-13 августа в департаменте по ЧС Алматы пояснили, что колебания водности могут отмечаться на горных реках региона на фоне прогноза дождей и не связаны с угрозой селя. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского ДЧС.

В текущем году превентивные работы по опорожнению проводятся на девяти прорывоопасных моренных озерах, два из которых - в бассейнах рек Каргалы и Улкен Алматы - опустошены полностью. На остальных семи озерах в бассейнах рек Аксай, Улкен и Киши Алматы продолжаются плановые работы.

Задействованы три мини-экскаватора и 120 человек подрядной организации. Сброс воды с мореных озер осуществляется пятью сифонными линиями и четырьмя насосами повышенной производительности. Наблюдение за состоянием моренных озер ведется круглосуточно 20 гидропостами. Дополнительно проводятся аэровизуальные обследования.

Всего с начала работ на девяти озерах сброшено 3 млн 200 тыс. кубометров воды при первоначальном суммарном объеме 1,4 млн кубов воды. Уровень воды в озерах понижен от 1 до 4,5 метра.

Селевая обстановка находится на контроле акимата и ДЧС г. Алматы.

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