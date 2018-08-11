Сотрудники ДЧС Алматы потушили загоревшийся от машины сухостой

Сам автомобиль выгорел дотла.

Сотрудники службы пожаротушения ДЧС Алматы ликвидировали возгорание сухостоя, которое произошло из-за пожара в автомобиле, передает корреспондент Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Согласно информации, предоставленной ведомством, возгорание произошло в Алатауском районе на улице Момышулы, не доезжая эко-поста. Автомобиль ВАЗ 21114, 2013 года выпуска, сгорел дотла.

Сухостой загорелся отдельными очагами, предварительная площадь - около 2000 квадратных метров.

В 11.10 пожарные получили вызов, в 11.23 прибыли на место. В 12.36 по местному времени огонь удалось локализовать. В 13.26 его ликвидировали.

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