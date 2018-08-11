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Ребенок чуть не заходхнулся, провалившись в батут в Алматы

Спасти девочку удалось.

Фото : youtube.com11 августа 2018, 15:09

В Алматы ребенок провалился в батут, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в вечернее время. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте almaty_dtp. По словам автора видео, девочка провалилась в батут и начала задыхаться, "еле вытащили".

Где именно произошло ЧП, не уточняется. Автор призывает родителей быть внимательнее к своим детям.


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