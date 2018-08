Опубликовано видео с места крушения угнанного в США самолета

В сети появилось видео с места крушения самолета Horizon Q400, который угнали из аэропорта Сиэттла, сообщает Zakon.kz.

#BREAKING #SeaTac airline employee steals Horizon passenger plane and then crashes on island in #PugetSound . No passengers believed to be onboard. https://t.co/Bseqx6tIoe @nbcbayarea #AlaskaAir pic.twitter.com/q1zE5A6Mem