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В Галисии статуе XII века пририсовали усы

На статуе было также написано название группы Kiss, чтобы развеять всякие сомнения, что маска с усами имитирует сценический грим одного из участников группы, барабанщика Эрика Сингера.

Фото : © Policia Nacional11 августа 2018, 15:19

Фанаты группы Kiss пририсовали кошачьи усы статуе XII века на фасаде Кафедрального собора в Сантьяго-де-Компостела в Испании, сообщает РИА Новости со ссылкой на The local.

На статуе было также написано название группы Kiss, чтобы развеять всякие сомнения, что маска с усами имитирует сценический грим одного из участников группы, барабанщика Эрика Сингера.

© AP Photo / Katy Winn

Полиция разместила публикацию в социальной сети с изображением надписи и призвало к помощи в поисках правонарушителя. Вандалу грозит штраф до 150 тысяч евро.

"Собор Святого Иакова — это всемирное наследие, — гласит сообщение, — Помимо того, что этот поступок знак неуважения, вандализм еще и преступление. Помогите нам найти причастных".

Собор Святого Иакова привлекает миллионы посетителей ежегодно, тысячи из них совершают паломнический маршрут через всю Северную Испанию.


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