На российском курорте пострадал маленький казахстанец

Заведено уголовное дело.

В городе Соль-Илецке Оренбургской области РФ пострадал маленький ребенок, прибывший на отдых из Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на местное издание «Вестирама».

Следственными органами СК РФ по Оренбургской области по факту происшествия на батуте с участием малолетнего мальчика возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 7 июля на территории ООО «Соленые озера», расположенном в Соль-Илецке, в ходе пользования пневматическим аттракционом «Подушка. Крутой прыжок», который эксплуатировался с нарушением техники безопасности, мальчик, прибывший на отдых вместе с родителями из Республики Казахстан, упал с него и получил телесные повреждения в виде закрытого перелома кости бедра ноги.

Пострадавший ребенок был незамедлительно доставлен в лечебное учреждение. В настоящее время мальчик амбулаторно получает лечение в родном городе.

Расследование уголовного дела продолжается.

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