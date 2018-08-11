В Астане обнаружили труп в багажнике автомобиля

Инцидент произошел в районе Астыкжана.

В Астане в багажнике автомобиля был обнаружен труп, передает Zakon.kz.

Фотографию опубликовали в Instagram-аккаунте eto_astana_detka. На месте работают криминалисты.

Инцидент произошел в районе Астыкжана. В комментарии к публикации сообщается, что автомобиль, по словам очевидцев, простоял 3-4 дня без внимания. После того, как появился запах, на место вызвали сотрудников полиции.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

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