В Астане обнаружили труп в багажнике автомобиля
Инцидент произошел в районе Астыкжана.
Фото : соцсети11 августа 2018, 16:02
В Астане в багажнике автомобиля был обнаружен труп, передает Zakon.kz.
Фотографию опубликовали в Instagram-аккаунте eto_astana_detka. На месте работают криминалисты.
Инцидент произошел в районе Астыкжана. В комментарии к публикации сообщается, что автомобиль, по словам очевидцев, простоял 3-4 дня без внимания. После того, как появился запах, на место вызвали сотрудников полиции.
Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.
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