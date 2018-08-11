Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Астане обнаружили труп в багажнике автомобиля

Инцидент произошел в районе Астыкжана.

Фото : соцсети11 августа 2018, 16:02

В Астане в багажнике автомобиля был обнаружен труп, передает Zakon.kz.

Фотографию опубликовали в Instagram-аккаунте eto_astana_detka. На месте работают криминалисты.

Инцидент произошел в районе Астыкжана. В комментарии к публикации сообщается, что автомобиль, по словам очевидцев, простоял 3-4 дня без внимания. После того, как появился запах, на место вызвали сотрудников полиции.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты