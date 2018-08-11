Назарбаев: Актау станет казахстанской Анталией

В ходе беседы с туристами Президент отметил преимущества отдыха на каспийских курортах.

Глава государства ознакомился с деятельностью базы отдыха, включающей пляжи, аквапарк с бассейнами и гостиничный комплекс, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы с туристами Нурсултан Назарбаев отметил преимущества отдыха на каспийских курортах. Это – доступные цены, длинный купальный сезон, близость инфраструктуры города Актау, большой гостиничный фонд.

- Ранее я посещал Алаколь, Балхаш, Боровое. Данная зона отдыха открывает новые перспективы для развития нашего отечественного туризма. У нас в планах развивать это направление, и в будущем Актау станет казахстанской Анталией, - сказал Президент Казахстана.

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Зона отдыха, располагающая возможностью принимать до 140 тыс. человек в сезон, занимает площадь 5,7 га и находится в 25 км от г.Актау. Общая сумма инвестиций в туристический объект составила 485,2 млн тенге.

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