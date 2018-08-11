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Subaru опрокинулся на бок в результате ДТП в Алматы

Водитель Subaru двигался по автобусной полосе, что и привело к ДТП.

Фото : zakon.kz11 августа 2018, 16:51

Чудом удалось избежать жертв в ДТП, где столкнулись Honda и Subaru, сообщает корреспондент zakon.kz

Автомобиль Honda HR-V двигался по улице Карасай батыра в западном направлении. По соседней полосе двигался автомобиль Subaru Outback.

Эта полоса автобусная (встречная), и когда водитель Honda, недалеко от улицы Муканова повернул налево, собираясь заехать во двор дома, то появление Subaru на ней оказалось для него неожиданностью. Машины столкнулись.

От удара Subaru отбросило в сторону. Автомобиль кувыркнувшись, вылетел на тротуар и застыл на боку, чудом не задев выходившую из дворовой арки девушку.

Пострадавших нет. На месте работают сотрудники дорожной полиции.


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