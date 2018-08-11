Subaru опрокинулся на бок в результате ДТП в Алматы
Водитель Subaru двигался по автобусной полосе, что и привело к ДТП.
Чудом удалось избежать жертв в ДТП, где столкнулись Honda и Subaru, сообщает корреспондент zakon.kz
Автомобиль Honda HR-V двигался по улице Карасай батыра в западном направлении. По соседней полосе двигался автомобиль Subaru Outback.
Эта полоса автобусная (встречная), и когда водитель Honda, недалеко от улицы Муканова повернул налево, собираясь заехать во двор дома, то появление Subaru на ней оказалось для него неожиданностью. Машины столкнулись.
От удара Subaru отбросило в сторону. Автомобиль кувыркнувшись, вылетел на тротуар и застыл на боку, чудом не задев выходившую из дворовой арки девушку.
Пострадавших нет. На месте работают сотрудники дорожной полиции.
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