В Акмолинской области медицина приходит к пациенту

Врачи ведущего лечебного учреждения оказали диагностическую помощь 195 жителям Зерендинского района по 9 узким профилям.

Сегодня в Акмолинской области специалистами Больницы Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан проведен бесплатный консультативный прием населения, сообщает zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Это стало благодаря договоренности руководства области и лучшей клиники страны по вопросу повышения доступности высокотехнологичных медицинских услуг для населения региона.

Местными врачами были отобраны больные со сложными болезнями, которые нуждались в консультации врачей высокого уровня квалификации для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики лечения.

Врачи ведущего лечебного учреждения оказали диагностическую помощь 195 жителям Зерендинского района по 9 узким профилям.

В ходе проведенного врачебного осмотра даны рекомендации пациентам, произведена корректировка ранее назначенного лечения. Важным итогом совместной работы стала выдача квот на госпитализацию и лечение 22 пациентам в Больнице Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан г. Астаны.

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