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Легенда итальянской эстрады Аль Бано восхитился Димашем

У него сумасшедший вокал!

Фото : Blasting News11 августа 2018, 17:28

Итальянский певец Аль Бано в беседе с ректором университета искусств Айман Мусаходжаевой рассыпался в комплиментах в адрес казахстанского певца, сообщает zakon.kz.

Видео разговора выложил на своей странице в Instagram сам Димаш. Лично с Аль Бано он не встречался, но написал, что благодарен за высокую оценку.

«У него есть три плюса, - сказал исполнитель знаменитой песни Felicita, - он молодой. Красивый. И поет просто восхитительно.

Димаш Кудайберген - лауреат Национальной премии «Народный любимец». Награждён Почётной грамотой Президента Республики Казахстан «За достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана», участник международного фестиваля «ABU TV song». Занял второе место в китайском конкурсе «Singer 2017». Казахстанский певец вошёл в список «100 самых красивых лиц 2017 года» среди мужчин. Рейтинг публиковал на своем канале Youtube TC Candler, где Димаш расположился на 76 позиции.


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