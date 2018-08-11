Более 80 работодателей наказали в Северном Казахстане

В органах внутренних дел зарегистрировались 610 трудовых иммигрантов из стран-членов ЕАЭС, имеющих право работать в Казахстане без получения трудового патента.

82 работодателя привлекли в Северо-Казахстанской области за незаконное использование труда иностранцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента внутренних дел, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 30 МРП (1 МРП = 2 405 тенге) для физических лиц и до 1 тысячи МРП - для субъектов крупного предпринимательства.

«Процент нарушений в сфере трудовых отношений невелик. Субъекты бизнеса стараются соблюдать правила миграционного законодательства. Все нарушители, понёсшие административную ответственность по этой статье - это физические лица и приравненные к ним индивидуальные предприниматели», - сказал начальник УМС ДВД СКО Талгат Абилов.

Основную часть иностранцев на североказахстанском рынке труда составляют граждане Узбекистана и других государств ближнего зарубежья. Устраиваются они продавцами и разнорабочими на рынках, строительных объектах, выполняют ремонтные работы. В районах области становятся работниками подсобных хозяйств.

С начала года подразделениями управления миграционной службы ДВД СКО выдано 1,8 тысяч разрешений на трудоустройство. В органах внутренних дел зарегистрировались 610 трудовых иммигрантов из стран-членов ЕАЭС, имеющих право работать в Казахстане без получения трудового патента.

Всего в ОВД области зарегистрировано 13,7 тысяч иностранцев. За различные нарушения к административной ответственности привлечены более 2,6 тысяч человек, выдворены из страны - 137.

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