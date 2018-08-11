Тело в багажнике: в ДВД Астаны сообщили подробности

В рамках расследования проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.

В ДВД Астаны подтвердили информацию о найденном в багажнике теле, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

10 августа в багажном отсеке автомобиля, припаркованного на автостоянке по улице Акжол, обнаружено тело 29-летнего жителя города без видимых признаков насильственной смерти.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий. Другая информация в интересах следствия не разглашается.

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