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Тело в багажнике: в ДВД Астаны сообщили подробности

В рамках расследования проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.

Фото : zakon.kz11 августа 2018, 18:03

В ДВД Астаны подтвердили информацию о найденном в багажнике теле, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

10 августа в багажном отсеке автомобиля, припаркованного на автостоянке по улице Акжол, обнаружено тело 29-летнего жителя города без видимых признаков насильственной смерти.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий. Другая информация в интересах следствия не разглашается.


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