Тело в багажнике: в ДВД Астаны сообщили подробности
В рамках расследования проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.
Фото : zakon.kz11 августа 2018, 18:03
В ДВД Астаны подтвердили информацию о найденном в багажнике теле, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
10 августа в багажном отсеке автомобиля, припаркованного на автостоянке по улице Акжол, обнаружено тело 29-летнего жителя города без видимых признаков насильственной смерти.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий. Другая информация в интересах следствия не разглашается.
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