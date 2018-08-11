Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Миссию NASA к Солнцу отложили за минуту до старта

Цель миссии — получить новые данные о солнечной активности и измерить параметры солнечных ветров.

Фото : РИА Новости11 августа 2018, 18:21

Запуск зонда NASA Parker Solar Probe, который должен впервые в истории достигнуть атмосферы Солнца, отложили из-за технических неполадок. Об этом сообщает NBC News.

Неполадки заметили за одну минуту и 55 секунд до запуска, когда ракета-носитель Delta-IV Heavy (разработка компании Boeing) с зондом Parker Solar Probe уже была готова к старту с мыса Канаверал. Отмечается, что внезапно обнаруженные проблемы были связаны именно с ракетой. Пуск перенесли на воскресенье, 12 августа.

Parker Solar Probe станет первым космическим аппаратом, который сможет «коснуться» огненной короны Солнца. Миссия продлится семь лет.

Как сообщается на сайте NASA, цель миссии — получить новые данные о солнечной активности и измерить параметры солнечных ветров. Эти данные позволят ученым лучше понимать, как различные процессы, происходящие на Солнце, влияют на жизнь на Земле, а также предсказывать крупные выбросы корональной массы и другие серьезные изменения «космической погоды».

Для того чтобы достичь Солнца, зонд использует орбиту Венеры и ее гравитацию. Он семь раз пролетит мимо планеты, чтобы выйти на нужный курс. Parker Solar Probe подойдет к Солнцу на рекордное расстояние в 3,83 миллионов миль (или 6,16 миллиона километров), также ему удастся подойти к орбите Меркурия на расстояние в семь раз меньше, чем это удавалось другим зондам.

Аппарат будет двигаться со скоростью примерно 700 тысяч километров в час. Около Солнца ему предстоит выдержать температуру до 2,5 тысячи градусов по Фаренгейту (1377 градусов по Цельсию), поэтому его покрыли углеродосодержащим щитом толщиной в 11,4 сантиметра.

Источник: Lenta.ru


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты