Казахстанские паломники прибыли в Саудовскую Аравию

В этом году святые места посетят 3 тысячи наших граждан.

Первая группа казахстанских паломников в количестве 149 человек прилетела в Джидду, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В этом году согласно квоте, выделенной Правительством Королевства Саудовской Аравии, святые места посетят 3 тысячи наших граждан. Сезон большого паломничества приходится на период с 19 по 23 августа.

Благодаря усилиям консульства Казахстана в Джидде совместно с соответствующими государственными учреждениями РК уже второй год перевозка казахстанских паломников в сезон большого хаджа осуществляется отечественной авиакомпанией «SCAT» совместно с саудовским партнером «FlyNas». Авиалайнеры указанных компаний совершают прямые рейсы и доставят наших граждан в города Королевства - Джидду и Медину из Астаны, Алматы, Шымкента и Актау в период с 9 по 15 августа и обратно в Казахстан - в период с 27 августа по 1 сентября.

Ежегодно казахстанским консульством проводится соответствующая разъяснительная работа среди паломников по вопросам соблюдения законодательства Королевства, санитарно-гигиенических норм во избежание различных инфекционных заболеваний (грипп, менингит), уважительного отношения к местным традициям и обычаям и др.

В центральных штабах в городах Мекка и Медина будут функционировать организованные Духовным управлением мусульман Казахстана стационарные пункты, в которых казахстанскими врачами круглосуточно оказывается первая медицинская помощь нашим паломникам в случае их обращения.

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