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Аслан Муканов нокаутировал соперника в своем первом бою на профи-ринге

Выходец из Казахстана оказался сильнее соперника из Колумбии.

Фото : Sportinform - Казинформ11 августа 2018, 19:00

Казахстанский боксер Аслан Муканов успешно дебютировал на профи-ринге, сообщает zakon.kz со ссылкой на сообщество ВКонтакте «Профи бокс Казахстана».

Встреча прошла в рамках вечера бокса в Колумбийском городе Картахена.

Муканов нокаутировал местного бойца в первом же раунде.


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