Кайрат Абдрахманов: Изначально позиции стран по Каспию были диаметрально противоположными

Главы внешнеполитических ведомств пяти стран собрались, что подвести итоги работы по подготовке к каспийскому саммиту.

Министерское совещание глав внешнеполитических ведомств Казахстана, России, Азербайджана, Ирана и Туркменистана прошло в Актау в преддверии пятого каспийского саммита, в котором примут участие главы государств, сообщает Sputnik Казахстан.

"Сегодня мы собрались в преддверии без всякого преувеличения исторического события, в ходе которого главы наших государств должны подписать итоговый документ многолетних переговоров по определению правового статуса Каспия. Мы подведем итоги работы по подготовке к пятому каспийскому саммиту, а также должны принять протокольное решение по вопросам реализации положений конвенции о правовом статусе Каспийского моря", — открыл заседание министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Он отметил, что за прошедшие 20 лет представители прикаспийских государств провели большую работу. И несмотря на то, что изначально позиции были порой диаметрально противоположными, стороны, благодаря дипломатическим усилиям, поступательному стремлению к компромиссу и поиску взаимно приемлемых решений, смогли прийти к консенсусу по всем вопросам, касающимся взаимодействия на Каспийском море.

Свидетельством этому станет выносимый на подписание президентами проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

По мнению главы казахстанского МИД, к саммиту участники подошли с консолидированными подходами в отношении пределов суверенитета, суверенных и исключительных прав прибрежных государств, режима мореплавания, свободы доступа всеми транспортными средствами из Каспийского моря к Мировому океану и обратно, по вопросу прокладки подводных трубопроводов и других ключевых вопросов.

Наряду с проектом конвенции сторонами создана обширная договорная база, включая девять пятисторонних документов. Абдрахманов также сообщил, что после саммита эта база пополнится семью новыми соглашениями.

"После подписания конвенции предлагается создать группу высокого уровня под эгидой министерств иностранных дел и поручить ей в самое ближайшее время приступить к разработке проекта соглашения, касающегося методики установления прямых исходных линий. Соответствующая договоренность отражена в проектах конвенций и итогового коммюнике предстоящего саммита", — отметил казахстанский дипломат.

Отметим, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, линии, от которых отмеряется ширина территориального моря, делятся на "нормальные и "прямые". Последние применяются, если береговая линия глубоко изрезана и извилиста.

Глава казахстанского МИД подчеркнул, что каспийский регион является стратегически важным с точки зрения своего геополитического расположения, сосредоточения в нем значительных запасов углеводородов биологических ресурсов, пересечения в регионе крупных транспортных коридоров.

При этом с точки зрения Казахстана этот регион ассоциируется с традиционно дружественным соседством.

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