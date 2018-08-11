Датский фотограф доказал, что наша жизнь — день сурка

Ежедневная рутина, любите вы ее или ненавидите, — неотъемлемая часть жизни для большинства из нас. Особенно для жителей мегаполисов. Датский фотограф Питер Фунч (Peter Funch) провел почти 10 лет, фотографируя ньюйоркцев, спешащих на работу.

Фото : bigpicture.ru

Серия фотографий, которая вошла в книгу 42nd and Vanderbilt, охватывает период с 2007 по 2016 год. Все фотографии были сделаны между 8:30 и 9:30 утра. Во время процесса редактирования Фунч понял, что на его снимках некоторые люди запечатлены несколько раз — иногда эти фотографии разделяли годы. «Вы вряд ли бы поверили, что найдете людей, которые годами верны своим ежедневным ритуалам. Это такая особенность Нью-Йорка: люди просто делают одно и то же день за днем». Источник

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