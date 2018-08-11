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Головкин и Альварес попали на обложку свежего выпуска журнала The Ring

Между соперниками красуется надпись - War!

Фото : Twitter11 августа 2018, 22:27

Известный журнал The Ring опубликовал обложку печатной и электронной версии издания, посвященной предстоящему рематчу Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

На обложке в виде дуэли взглядов запечатлены рисованные Головкин и «Канело», а между ними красуется надпись «War!» («война» — англ.).

Отметим, что в преддверии второго боя отношения между боксерами действительно далеки от дружеских: и сами GGG и Альварес, и их тренеры и промоутеры, регулярно устраивают заочные перепалки друг с другом.

Рематч «Канело» — GGG состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На него букмекерская контора Пари-Матч предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.53, победа Альвареса — 2.53, ничья — 25. В сентябре прошлого года была зафиксирована спорная ничья, поэтому в этот раз оба бойца намерены завершить бой досрочно, чтобы не оставлять решение за судьями.


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