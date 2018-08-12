Билл Мюррей напал на фоторепортера

Репортёр рассказал, что Мюррей не скупился на бранную лексику и грозился выдворить его из ресторана и побить.

Звезда голливудских блокбастеров "Охотники за привидениями" и "День Сурка" решил проучить папарацци и вновь оказался в гуще событий, сообщает Life.ru.

Инцидент произошёл в массачусетском ресторане на острове-курорте Martha's Vineyard. Как сообщает газета The Boston Globe, на 71-летнего фотографа Питера Саймона во время одной из съёмок напал актёр Билл Мюррей. По словам репортёра, он не сразу узнал в своём обидчике голливудскую звезду.

Саймон отметил, что 67-летний актёр схватил его сзади и с силой толкнул к двери. Репортёр добавил, что Мюррей не скупился на бранную лексику и грозился выдворить его из ресторана и побить.

Прибывшим на место полицейским артист заявил, что Саймон принялся фотографировать его, когда тот "спокойно занимался своими делами".

Сержант полиции сказал корреспонденту, что тот имеет право подать в суд на Мюррея за попытку нападения. Отмечается, что травм Саймон не получил. До сих пор неизвестно, была подана жалоба или нет.

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