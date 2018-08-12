Казахстан занял третье место на АрМИ-2018

На полигоне «Алабино» состоялось закрытие Армейских международных игр-2018.

По итогам соревнований сборная Вооруженных Сил Республики Казахстан заняла общекомандное третье место, на первом - команда Российской Федерации, на втором – военнослужащие Китайской Народной Республики, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Следует отметить, что казахстанская команда признана организаторами одной из самых представительных, члены судейской коллегии игр отметили высокий уровень подготовленности, профессионализм и боевую выучку военнослужащих ВС РК. За честь и престиж казахстанской армии на международной арене боролись порядка 300 военнослужащих видов и родов войск, региональных командований «Астана», «Юг», «Запад», «Восток». Всего в «копилке» сборной Казахстана 4 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медалей.

Кроме того, в рамках закрытия АрМИ-2018 Министр обороны РК Н. Ермекбаев провел встречу с главой оборонного ведомства России генералом армии С. Шойгу, в ходе которой стороны обсудили вопросы дальнейшего двустороннего военного сотрудничества.

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