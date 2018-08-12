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Виновник ДТП в Алматинской области пытался скрыться

По предварительной версии, водитель был пьян.

Фото : zakon.kz12 августа 2018, 07:31

Серьезное ДТП произошло в поселке Кок Кайнар Алматинской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Со слов водителя Volkswagen Polo, он ехал по улице Абая в северном направлении, когда из-за поворота, на высокой скорости вылетел автомобиль BMW E34.

BMW ехал по встречной полосе, увернуться Volkswagen не мог. После столкновения его выбросило на обочину.

BMW остановился метрах в 50 от точки столкновения. Со слов очевидцев, из него выбежал водитель и попытался скрыться.

По счастливой случайности (и несчастливой для водителя BMW), мимо проезжал патрульный автомобиль. Полицейские увидели момент ДТП и двигались в ту сторону. Очевидцы показали направление, куда побежал водитель BMW, и после недолгого преследования мужчина был задержан сотрудниками полиции и доставлен к месту аварии.

По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель BMW не пострадал, водителю Volkswagen вызвали скорую.


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