В Перу при падении автобуса в пропасть погибли девять человек
Автобус упал с высоты 150 метров.
Фото : © Fotolia / Yuri Bizgaimer12 августа 2018, 06:47
Девять человек погибли и 47 пострадали в субботу в результате падения пассажирского автобуса в пропасть в Перу, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал N.
Уточняется, что трагедия произошла в регионе Уануко. Автобус упал с высоты 150 метров на дороге между городами Пукальпа и Уануко.
Предварительные данные расследования говорят о технических неполадках, которые могли стать причиной аварии. Водитель автобуса погиб, отмечает канал.
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