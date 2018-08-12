В Перу при падении автобуса в пропасть погибли девять человек

Автобус упал с высоты 150 метров.

Девять человек погибли и 47 пострадали в субботу в результате падения пассажирского автобуса в пропасть в Перу, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал N.

Уточняется, что трагедия произошла в регионе Уануко. Автобус упал с высоты 150 метров на дороге между городами Пукальпа и Уануко.

Предварительные данные расследования говорят о технических неполадках, которые могли стать причиной аварии. Водитель автобуса погиб, отмечает канал.

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