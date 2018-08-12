Неустойчивая погода будет в воскресенье в Казахстане

Синоптики прогнозируют местами дожди и грозы.

В воскресенье, 12 августа, казахстанские синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды. По словам специалистов, местами пройдут дожди, в отдельных районах сильные, с грозами, шквалом и порывистым ветром. На севере ночью и утром местами ожидается туман, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Алматинской, Туркестанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, шквал, град, усиление ветра 15-22 м/с. В Жамбылской области местами ожидается гроза, туман, шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами гроза, шквал, град, ночью и утром туман. В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами гроза, шквал, град. В Костанайской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, ночью местами гроза, туман. В Карагандинской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Кызылординской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы: +18, частично облачно, кратковременные осадки.

Погода в Астане: +15, преимущественно ясно.

Полный прогноз погоды на 12 августа.

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