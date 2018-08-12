Жерар Пике завершил карьеру в сборной Испании
Свой последний матч за национальную команду он провел в 1/8 финала ЧМ-2018.
Фото : соцсети12 августа 2018, 09:00
Центральный защитник Жерар Пике завершил карьеру в сборной Испании. Об этом заявил сам спортсмен, сообщает Росбалт со ссылкой на AS.
«Неделю или две назад я разговаривал с Луисом Энрике. Я сообщил тренеру, что принял решение покинуть сборную. С национальной командой я побеждал на крупных турнирах, но теперь хочу сосредоточиться на выступлении за «Барселону», — заявил Пике.
Свой последний матч за национальную команду он провел в 1/8 финала ЧМ-2018 — его команда уступила россиянам и покинула турнир. С 2009 года Пике провел за национальную команду 102 матча, забив пять голов.
Профессиональную карьеру защитник начал в «Манчестер Юнайтед», в составе которого он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Англии. В «Барселону» он перешел в 2008 году.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4932289-11fe16448dbf4fe9b9aa4c076828b6f3
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...