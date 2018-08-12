Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Жерар Пике завершил карьеру в сборной Испании

Свой последний матч за национальную команду он провел в 1/8 финала ЧМ-2018.

Фото : соцсети12 августа 2018, 09:00

Центральный защитник Жерар Пике завершил карьеру в сборной Испании. Об этом заявил сам спортсмен, сообщает Росбалт со ссылкой на AS.

«Неделю или две назад я разговаривал с Луисом Энрике. Я сообщил тренеру, что принял решение покинуть сборную. С национальной командой я побеждал на крупных турнирах, но теперь хочу сосредоточиться на выступлении за «Барселону», — заявил Пике.

Свой последний матч за национальную команду он провел в 1/8 финала ЧМ-2018 — его команда уступила россиянам и покинула турнир. С 2009 года Пике провел за национальную команду 102 матча, забив пять голов.

Профессиональную карьеру защитник начал в «Манчестер Юнайтед», в составе которого он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Англии. В «Барселону» он перешел в 2008 году.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты