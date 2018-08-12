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Ученые определили самое быстрое существо планеты

Исследования проводили специалисты из США.

Фото : © СС0 Public Domain12 августа 2018, 09:44

Ученые определили самое быстрое существо планеты, пишет Росбалт.

Исследователи из Технологического института Джорджии (США) заявили, что это червеподобные Spirostomum ambiguum, достигающие в длину всего четырех миллиметров.

По данным ученых, они способны двигаться с ускорением до двухсот метров на секунду в квадрате. Чтобы набирать такую скорость, S. ambiguum сокращают длину своего тела на 60%, а затем выстреливают, подобно пружине. Это движение происходит так молниеносно, что оно практически незаметно для человеческого глаза.


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