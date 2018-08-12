Зарина Дияс обыграла россиянку на старте квалификации турнира в Цинциннати
Теннисистки впервые встретились в официальных матчах.
Фото : Sports.kz12 августа 2018, 09:47
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс сумела преодолеть первый круг квалификации на турнире категории Premier с призовым фондом $ 2 874 299, который пройдёт на харде с 12 по 19 августа в Цинциннати. Об этом сообщает Sports.kz.
В стартовом матче Дияс в двух сетах обыграла Евгению Родину из России со счётом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 37 минут.
Родина реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 возможных и допустила 7 двойных ошибок. На счету Дияс 8 эйсов, 6 ошибок на подаче и 8 брейков. Теннисистки впервые встретились в официальных матчах.
Следующая соперница Дияс станет известна позднее
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