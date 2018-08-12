Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Зарина Дияс обыграла россиянку на старте квалификации турнира в Цинциннати

Теннисистки впервые встретились в официальных матчах.

Фото : Sports.kz12 августа 2018, 09:47

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс сумела преодолеть первый круг квалификации на турнире категории Premier с призовым фондом $ 2 874 299, который пройдёт на харде с 12 по 19 августа в Цинциннати. Об этом сообщает Sports.kz.

В стартовом матче Дияс в двух сетах обыграла Евгению Родину из России со счётом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 37 минут.

Родина реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 возможных и допустила 7 двойных ошибок. На счету Дияс 8 эйсов, 6 ошибок на подаче и 8 брейков. Теннисистки впервые встретились в официальных матчах.

Следующая соперница Дияс станет известна позднее


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты