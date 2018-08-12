Меркель раскритиковала систему приёма беженцев в ЕС

Как отметила канцлер Германии, всем европейским странам нужно "выработать справедливую систему" распределения переселенцев.

Немецкий канцлер Ангела Меркель после переговоров с испанским премьером Педро Санчесом выразила мнение, что Дублинский регламент, регулирующий систему приёма беженцев в ЕС, не работает.

Как отметила Меркель, всем европейским странам нужно "выработать справедливую систему" распределения переселенцев.

По мнению канцлера Германии, проблему беженцев надо обсуждать не только представителям Евросоюза, но и главам тех стран, откуда прибывают переселенцы.

Также Меркель добавила, что европейцы намерены вернуть в страны проживания беженцев, которым не грозит опасность на родине. В частности, существуют договорённости на этот счёт с Ливией и Турцией, ведутся переговоры с Марокко и Тунисом и планируются — с Алжиром.

Источник: Лайф

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