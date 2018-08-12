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В Японии около 70 тысяч человек вышли на митинг против военной базы США

В данный момент на Окинаве находятся примерно 26 тысяч военнослужащих США и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц.

Фото : соцсети12 августа 2018, 10:00

Порядка 70 тысяч жителей города Наха на острове Окинава пришли на акцию протеста, добиваясь вывода американских войск с территории префектуры, сообщает Лайф со ссылкой на агентство Синьхуа.

Отмечается, что ранее власти страны после жалоб местного населения решили перенести базу Футэмма из переполненного жилого района Окинавы в другой. Но вышедшие протестовать японцы посчитали такие меры недостаточными.

Также люди почтили память покойного губернатора префектуры Такеши Онаги, который до последних дней боролся за вывод войск США с острова.

Стоит отметить, что в данный момент на Окинаве находятся примерно 26 тысяч военнослужащих США и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц.


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