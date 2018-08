В Японии около 70 тысяч человек вышли на митинг против военной базы США

Порядка 70 тысяч жителей города Наха на острове Окинава пришли на акцию протеста, добиваясь вывода американских войск с территории префектуры, сообщает Лайф со ссылкой на агентство Синьхуа.

Отмечается, что ранее власти страны после жалоб местного населения решили перенести базу Футэмма из переполненного жилого района Окинавы в другой. Но вышедшие протестовать японцы посчитали такие меры недостаточными.

Также люди почтили память покойного губернатора префектуры Такеши Онаги, который до последних дней боролся за вывод войск США с острова.

Стоит отметить, что в данный момент на Окинаве находятся примерно 26 тысяч военнослужащих США и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц.

Massive protest in #Okinawa against new U.S. Marrines airbase https://t.co/6nfQPbqYC3