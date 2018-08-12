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Эксперты составили рейтинг самых продаваемых машин в Европе

Назван также самый крупный автомобильный рынок в Европе.

Фото : © Pixabay / scottyuk3012 августа 2018, 10:19

Журналисты портала SpeedMe составили рейтинг крупнейших автомобильных рынков Европы, выделив в каждом из них самые популярные марки машин.

Лидером в этом рейтинге является Германия. Наиболее продаваемой маркой на немецком рынке является Volkswagen — 455 516 реализованных машин, из которых 138 299 — Golf. Также в тройке по продажам находятся Tiguan и Passat.

Второй по объёму рынок Европы находится в Великобритании. При этом британцы предпочитают американские автомобили, в особенности Ford — 211 011 проданных автомобилей, среди них 56 418 — Ford Fiesta.

Третья строчка рейтинга досталась Франции. Так же, как и в Германии, французы предпочитают отечественный автопром. В тройке лидеров по продажам — Renault, Peugeot и Citroen. А самым продаваемым авто стал Renault Clio — его выбрал 85 701 покупатель.

В топ-5 также вошли Италия и Испания, где автолюбители предпочитают Fiat Panda и Renault Megane соответственно.

Источник: Лайф


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