Приобретение Роналду принесло "Ювентусу" 3,5 млн подписчиков в Instagram
Также после трансфера Роналду популярность видеоканала "Юве" на YouTube увеличилась на 70 процентов.
Фото : © Twitter/Cristiano12 августа 2018, 10:29
После перехода звёздного португальского форварда Криштиану Роналду в "Ювентус" у клуба из Турина прибавилось 3,5 миллиона подписчиков в "Инстаграме", пишет Лайф.
Также после трансфера Роналду популярность видеоканала "Юве" на YouTube увеличилась на 70 процентов.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" заработал 6,5 миллиона евро на продажах футболок Роналду.
Напомним, нападающий сборной Португалии перебрался в стан "Юве" из мадридского "Реала" за 105 миллионов евро. Соглашение с итальянской командой рассчитано на четыре года и станет последним в карьере 33-летнего Роналду.
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