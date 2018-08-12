В Актау собрались президенты Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Турменистана.

В Актау 12 августа проводится пятый саммит Прикаспийских государств, участие в котором планируют принять президенты Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Турменистана, сообщает Zakon.kz

Саммит запланирован в «Доме дружбы», построенным накануне саммита.

Наряду с проектом конвенции о правовом статусе Каспийского моря сторонами-участницами создана обширная переговорная база, включающая девять пятисторонних документов. Сегодня она должна пополниться еще семью новыми соглашениями.

Создание надежной правовой основы послужит расширению сотрудничества всех пяти прибрежных государств - Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркменистана.

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