Опубликовано полное видео тренировки Головкина перед боем с «Канело»

Казахстанский спортсмен тренируется в лагере Big Bear

Youtube-канал Behind The Gloves опубликовал видео из лагеря Big Bear, на котором подробно запечатлена тренировка казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

В нарезку попали несколько упражнений, которыми GGG готовит себя к рематчу с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

Первый бой Головкина и «Канело» прошел 16 сентября 2017 года на T-Mobile Arena. Он закончился скандальной ничьей: многие эксперты и фанаты уверены, что судьи отобрали у Геннадия чистую победу. Рематч состоится 15 сентября там же.

Головкин и его тренер Абель Санчес неоднократно заявляли, что в этот раз они рассчитывают только на нокаут. «Канело», в свою очередь, также пообещал совсем другой бой, нежели это было в прошлом году.

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