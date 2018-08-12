На инаугурации Трамп хотел вместо Библии поклясться на своей книге

Всё потому, что американский лидер считал её величайшим произведением в истории и рассчитывал поднять продажи.

Президент США Дональд Трамп на инаугурации во время произнесения клятвы хотел положить руку не на Библию, как того требует традиция, а на собственную книгу.

Незадолго до церемонии Трамп заявил, что, давая клятву, он хочет положить руку не на Библию, а на собственную книгу "Искусство сделки", рассказывает портал Slate со ссылкой на книгу бывшей сотрудницы Белого дома Омароса Манигол-Ньюман об американском президенте.

По его мнению, такой шаг символизировал бы именно его эпоху правления. Кроме того, он считал, что это "величайшая книга о бизнесе в истории" и подобный ход смог бы увеличить её продажи.

В дальнейшем Трамп отказался от этой идеи и утверждал, что это было шуткой, однако, как утверждает Манигол-Ньюман, такая возможность рассматривалась абсолютно серьёзно.

Ранее американский лидер назвал автора книги, на которую ссылается портал, "жалким человеком".

Источник: Лайф

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