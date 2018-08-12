В Алматы элитный внедорожник вылетел на обочину и сгорел
Авария произошла на Абая – Байзакова.
Фото : скриншот с видео12 августа 2018, 11:29
Утром 12 августа, в воскресенье, в Алматы внедорожник SRT вылетел на обочину и загорелся, передает Zakon.kz.
Видео инцидента было опубликовано на странице kris_p_almaty в Instagram. На кадрах видно, как автомашина лежит на боку. Автор видео сообщает, что автомобиль загорелся, его потушили.
Авария произошла на пересечении проспекта Абая и улицы Байзакова. О пострадавших информации нет.
Внимание! Видеои содержит ненормативную лексику.
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