В результате стрельбы в Манчестере пострадали десять человек
Пострадавшие госпитализированы.
Фото : AFP © ANDREW YATES12 августа 2018, 11:53
В результате стрельбы в британском Манчестере пострадали десять человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News.
Пострадавшие госпитализированы.
«В настоящее время несколько человек находятся в больнице с различными ранениями, но, к счастью, большинство из них не представляет угрозы для жизни», — заявила начальник отдела сыскной полиции Дебби Дули, назвав данный инцидент «опасным нападением».
По её словам, в настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
Ten in hospital after Manchester shooting https://t.co/ZJQPDSFv9h— Sky News (@SkyNews) 12 августа 2018 г.
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