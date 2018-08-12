В результате стрельбы в Манчестере пострадали десять человек

Пострадавшие госпитализированы.

В результате стрельбы в британском Манчестере пострадали десять человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News.

Пострадавшие госпитализированы.

«В настоящее время несколько человек находятся в больнице с различными ранениями, но, к счастью, большинство из них не представляет угрозы для жизни», — заявила начальник отдела сыскной полиции Дебби Дули, назвав данный инцидент «опасным нападением».

По её словам, в настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Ten in hospital after Manchester shooting https://t.co/ZJQPDSFv9h — Sky News (@SkyNews) 12 августа 2018 г.

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