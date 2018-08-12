В Японии планируют запустить беспилотную доставку в малонаселённые районы

Такой способ доставки может быть использован во время ликвидации природных катаклизмов.

В течение августа в Японии могут запустить беспилотную доставку посылок в малонаселённые районы страны, пишет Лайф со ссылкой на газету «Асахи».

В Министерстве транспорта рассматривают возможность беспилотной доставки только в отдалённые и горные поселения с небольшим количеством населения.

Кроме того, компании по доставке должны будут организовать место для посадки беспилотника, в которое адресатам нужно будет самостоятельно прийти.

Точный перечень того, что будет разрешено пересылать таким образом, на данный момент не определено. Кроме того, такой способ доставки может быть использован во время ликвидации природных катаклизмов.

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