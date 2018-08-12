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Стал известен состав «Астаны» на матч Лиги Чемпионов с загребским «Динамо»

Игра начнется в ночь с 14 на 15 августа в 00:00 по времени Астаны.

Фото : Sports.kz12 августа 2018, 12:19

«Астана» объявила состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против загребского «Динамо», пишет Sports.kz.

В Загреб астанчане отправились в следующем составе:

Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов;

Защитники: Юрий Логвиненко, Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Сергей Малый, Дмитрий Шомко, Евгений Постников, полузащитники: Ласло Кляйнхайслер, Иван Маевский, Бактиер Зайнутдинов, Ричард Алмейда, Педро Энрике, Марин Томасов, Серикжан Мужиков;

Нападающие: Алексей Щеткин, Джуниор Кабананга, Рангело Янга, Роман Муртазаев и Владислав Прокопенко.

Напомним, игра начнется в ночь с 14 на 15 августа в 00:00 по времени Астаны.


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