Стал известен состав «Астаны» на матч Лиги Чемпионов с загребским «Динамо»

Игра начнется в ночь с 14 на 15 августа в 00:00 по времени Астаны.

Фото : Sports.kz

«Астана» объявила состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против загребского «Динамо», пишет Sports.kz. В Загреб астанчане отправились в следующем составе: Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов; Защитники: Юрий Логвиненко, Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Сергей Малый, Дмитрий Шомко, Евгений Постников, полузащитники: Ласло Кляйнхайслер, Иван Маевский, Бактиер Зайнутдинов, Ричард Алмейда, Педро Энрике, Марин Томасов, Серикжан Мужиков; Нападающие: Алексей Щеткин, Джуниор Кабананга, Рангело Янга, Роман Муртазаев и Владислав Прокопенко. Напомним, игра начнется в ночь с 14 на 15 августа в 00:00 по времени Астаны.

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