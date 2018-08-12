Стал известен состав «Астаны» на матч Лиги Чемпионов с загребским «Динамо»
Игра начнется в ночь с 14 на 15 августа в 00:00 по времени Астаны.
«Астана» объявила состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против загребского «Динамо», пишет Sports.kz.
В Загреб астанчане отправились в следующем составе:
Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов;
Защитники: Юрий Логвиненко, Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Сергей Малый, Дмитрий Шомко, Евгений Постников, полузащитники: Ласло Кляйнхайслер, Иван Маевский, Бактиер Зайнутдинов, Ричард Алмейда, Педро Энрике, Марин Томасов, Серикжан Мужиков;
Нападающие: Алексей Щеткин, Джуниор Кабананга, Рангело Янга, Роман Муртазаев и Владислав Прокопенко.
Напомним, игра начнется в ночь с 14 на 15 августа в 00:00 по времени Астаны.
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